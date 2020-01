Descrizione evento: ET EVENTI E TEATRO & LA CASA DEL SOLE

presentano



TRAME DI RAME

una nuovissima cena con delitto

all'AGRITURISMO CASA DEL SOLE

di MONTELABBATE (PU)



Venerdì 21 febbraio alle 20.30



Una gioiosa cena in nome di un importante progetto di beneficenza finisce in modo totalmente inatteso.

Qualcuno degli ospiti principali

si è macchiato di un torbido crimine,

che ha creato scompiglio ed apprensione tra gli invitati.

Tutti sembrano innocenti, tutti sembrano colpevoli...

niente è come appare.



Menu

Antipasto rustico del Contadino

Risotto ai funghi misti di bosco e salsiccia

Stinco di maiale alla birra con contorni

Dolcetti secchi

Acqua, Vino e Caffè



Cena e Spettacolo Euro 28 a persona



INFO:

tel 0721 472185



AGRITURISMO LA CASA DEL SOLE

VIA ABBADIA 2 - MONTELABBATE PU