Descrizione evento: La “classica” escursione al Monte Conero…questa volta per single, faremo quindi nuove conoscenze semplicemente trascorrendo una giornata insieme e condividendo la traversata da nord a sud per scoprire la macchia mediterranea tra panorami mozzafiato e angoli nascosti ricchi di storie e leggende. Imperdibile la sosta allo spettacolare Passo del Lupo, suggestivo punto panoramico. Il pomeriggio proseguirà con la tappa alla Cantina Angeli di Varano per una degustazione dei suoi vini più pregiati e per rilassarci in compagnia. Percorso: Poggio - Pian Grande - Belvedere Nord - Monte - Incisioni Rupestri - Pian di Raggetti - San Pietro - Passo del Lupo - Sirolo. Trasporto: mezzi propri Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di sabato 4 aprile. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 30 € (servizio guida ambientale e degustazione di vini) Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 400 m Tempo di percorrenza effettivo: 3 ore Lunghezza: 11 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Ritrovo principale Bar Jolly, ore 9:30, Piazza Giacomo Brodolini, 9, 60020 Sirolo AN, Italia, Sirolo

Altri ritrovi Senigallia (AN), Caffetteria Senigalliese, Via delle Viole 20 ore 8,30 Vedi tutti i dettagli nel nostro sito