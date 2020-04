Descrizione evento: E’ un percorso ad anello nella parte nord del Parco Nazionale sopra la valle del Fiastrone. Si parte dal piccolo abitato di Podalla (913 m) con un meraviglioso panorama sopra il lago di Fiastra e in breve si raggiunge la piccola chiesetta di Rio Bagno, nei pressi di un torrente (il Rio appunto). Si risale poi verso est in un ambiente brullo e selvaggio, poi in un bosco di betulle, fino a raggiungere (percorrendo il Grande Anello dei Sibillini) una zona più in quota e panoramica dove la vista arriva fino al mare. Da qui si inizia la discesa e visto il giungere della sera sarà facile incontrare i caprioli che vivono in quest'area incontaminata. Necessaria torcia o lampada frontale per l'ultimo tratto appena dopo il tramonto. Cena al Rifugio Al termine (per chi lo vorrà) faremo cena presso presso il Rifugio del Parco Nazionale di Fiastra, per gustare i piatti tipici della zona e per un momento conviviale. Prezzo adulti: 15 € Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 400 m Tempo di percorrenza effettivo: 3 ore e mezzo Lunghezza: 14 km Requisiti richiesti Essere un po' allenati alla camminata Ritrovo principale Ore 15:00 presso Bar Alimentari, 62035 San Lorenzo Al Lago MC, Italia, San Lorenzo Al Lago Vedi tutti i dettagli nel nostro sito