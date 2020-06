Descrizione evento: L'escursione per eccellenza dei Monti Sibillini, sul monte che da il nome alla catena montuosa: il Monte Sibilla. La partenza a piedi è dal Rifugio Sibilla da dove si inizia a salire verso la cresta. Una volta guadagnato il primo dislivello l'escursione prosegue sulla panoramica cresta che conduce alla vetta (2.173 m slm), con panorami eccezionali in tutte le direzioni: a nord, subito sotto, la valle dell'Infernaccio, poi il monte Priora, a sud la valle del lago di Pilato, il Vettore, ecc., a est il mare, ad ovest il Monte Porche, Sasso Borghese, Cima Vallelunga. Saliremo per la "corona della Sibilla", con un piccolo passaggio su rocce tramite una catena, per passare nei pressi dell'ingresso della grotta della Sibilla. Pranzo al sacco in cima alla cresta della Sibilla. Rientro dallo stesso itinerario Note. Da Montemonaco si sale per una sterrata (di 5 km) fino a raggiungere il rifugio Sibilla, dal quale si parte a piedi. Quindi se puoi scegliere un'auto scegli quella più alta. Prezzo adulti: 20 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionisti Esperti Dislivello: 630 Tempo di percorrenza effettivo: 4.15 ore Lunghezza: 8,5 km Requisiti richiesti Assenza di vertigini Non essere alla prima esperienza in montagna Avere buona preparazione fisica Capacità di percorrere sentieri stretti, a volte esposti e su fondo misto (sassi, pietre, erba) Ritrovo principale Ore 8:30 - Piazza Roma, 63088 Montemonaco AP, Italia, Montemonaco Vedi tutti i dettagli nel nostro sito