Descrizione evento: Buongiorno a tutti, mercoledì 12 febbraio alle ore 18,00, presso l'associazione Bellanca in via Marchetti al 47 a Senigallia, il laboratorio artistico NV Art di Massimo Nesti terrà una presentazione dei seguenti corsi, per adulti e bambini, di arti figurative: corso sulle tecniche del disegno e della pittura fumetto e disegno d'animazione scopriamo le tecniche dell'acquerello I corsi di gruppo, si svolgeranno nella sede dell'associazione Bellanca in pieno centro a Senigallia. Sarà un'occasione per incontrarsi parlare di arte applicata e di possibilità di espressione creativa ludica e professionale. Vi aspettiamo! Un caro saluto da Massimo Nesti e Cristina Verdelli N.b. per qualsiasi informazione, vedi contatti in basso a destra della locandina allegata