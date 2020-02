Descrizione evento: Per una giornata in cui respirare bellezza e benessere: facile escursione ai Piani di Ragnolo, a 1.380 mt. s.l.m, tra i paesaggi stupendi dei Sibillini, dove lo sguardo si allunga fino al mare.



Al termine, per chi vorrà, ci fermeremo per una merenda o una bevanda calda in un dei locali nei dintorni.



DETTAGLI TECNICI

Lunghezza: 7 km

Tempo di percorrenza: 4 ore soste incluse

Dislivello: 250 mt

Difficoltà: facile

Requisiti richiesti: passeggiata adatta a tutti purché abituati a camminare



Equipaggiamento obbligatorio: Scarponcini da trekking o scarpe con suola ben scolpita, acqua.

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento a strati, pantaloni lunghi, bastoncini da trekking, snack, macchina fotografica, binocolo, crema solare, cappello e guanti impermeabili. Sacchetto rifiuti. K-way, 1 cambio da tenere in auto



LUOGO DI INCONTRO

Ore 9.30 al Valico di Santa Maria Maddalena di Bolognola

https://maps.app.goo.gl/ov8BDi1VSzJcKWJM7

Partenza escursione: ore 10.00

Trasporto: mezzi propri



COSTO

Adulti: 15 euro (comprende servizio guida ambientale AIGAE + assicurazione RCT.)

Minorenni: 10 euro (Età minima 12 anni)



INFO e PRENOTAZIONI

Federica– Guida ambientale escursionistica AIGAE - +39 3494737063

Prenotazione obbligatoria.



Riserve: Escursione confermata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Qualora le condizioni atmosferiche non consentissero un regolare svolgimento in sicurezza, l’escursione può essere modificata o annullata il giorno stesso dell’evento.