Descrizione evento: GIORNATA DELLE MALATTIE RARE - 29 FEBBRAIO 2020

Nel giorno più raro dell'anno si celebra in oltre 60 paesi nel mondo la Giornata delle Malattie Rare per aumentare la consapevolezza di tutti su questa importante priorità di sanità pubblica.

La XIII edizione della giornata delle Malattie Rare quest'anno si dà una prospettiva più ampia: il tema chiave è l'Equità come accesso a pari opportunità per valorizzare il potenziale delle persone con una malattia rara.

Saranno presenti volontari delle associazioni: Sclerosi Tuberosa Aps, Gruppo famiglie Sindrome di Dravet onlus e Gentian Sindrome di Wolfram Italia per informare e diffondere il materiale della giornata.