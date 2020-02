Descrizione evento: Dopo il grande successo delle prime due edizioni arriva la III edizione dei cammini della TransuPanza, un'escursione che arricchisce lo spirito e la panza! Questa volta percorreremo una delle più belle tappe del Grande Anello dei Sibillini, dal piccolo abitato di Cupi fino a Fiastra tra praterie montane, splendidi panorami sull’alta valle del Chienti e sulla conca di Camerino, con scorci unici sull’azzurro lago di Fiastra e sui piccoli borghi circostanti. E ovviamente non mancherà il Panza-break con salumi e formaggi offerti dalle guide! Prezzo adulti: 20 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 500 m Tempo di percorrenza effettivo: 4 ore Lunghezza: 11,5 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Essere un po' allenati alla camminata Ritrovo principale Bar Fiastra, , Fiastra Vedi tutti i dettagli nel nostro sito