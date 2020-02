Descrizione evento: Ti piace disegnare? Sei attirato dal mondo dell'arte e della pittura? Vuoi conoscere nuovi metodi per disegnare correttamente divertendoti? Sei appassionato del disegno a fumetti e vuoi creare il Tuo personaggio raccontando una storia per immagini? Questo è il corso per le Tue esigenze: il corso per il Tuo obiettivo! Sono aperte le iscrizioni ai corsi di Disegno e Pittura base, Fumetto e disegno d'animazione, Acquerello, per adulti e per bambini, all'Associazione A. Bellanca in via Marchetti, 47 a Senigallia (AN) Una didattica che ti farà scoprire le tecniche di disegno, di pittura e del racconto per immagini, approfondendo le caratteristiche dei materiali e i metodi dei grandi maestri della pittura, del fumetto e del disegno d'animazione.