Descrizione evento: Escursione di Carnevale (chi vuole può venire in maschera!!!) nei pascoli di Visso da Cupi al Santuario di Macereto, con panorami stupendi sul Monte Bove e le altre vette dei Sibillini! Una piacevole camminata adatta a tutti con un finale super: merenda coi pecorini del Pastorello di Cupi.



Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di sabato 22 febbraio.

L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti.



Per informazioni e prenotazioni:

Seni.galliaincoming Tour Operator

tel. 3453965537,

email: touroperator@senigalliaincoming.it

Niki (Guida Ambientale Escursionistica AIGAE): cell. 3286762576, email: niki@passamontagna.org Prezzo adulti: 25 € (direzione tecnica, servizio guida ambientale escursionistica e merenda) Prezzo bambini: 20 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica / Escursionistica Dislivello: 400 m Tempo di percorrenza effettivo: 2:30 ore Lunghezza: 9 km Requisiti richiesti Questa proposta è adatta a tutti Ritrovo principale Bar Pasticceria Vissana alle ore 10:00, Via Valnerina, 43, 62039 Visso MC, Italia, Visso

Altri ritrovi Senigallia (AN), Caffetteria Senigalliese, Via delle Viole 20, ore 8:00 Vedi tutti i dettagli nel nostro sito