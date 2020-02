Descrizione evento: ????????UNA SERATA DI GIRO PIZZA CON DELITTO SENZA ATTORI. BUON CIBO, BUONA COMPAGNIA E UN DELITTO DA RISOLVERE!????????‍?? Lo scopo della serata è individuare il colpevole di un efferato omicidio, avvenuto proprio nei locali della Pizzeria Bella Ischia Fabriano! Troverete sui vostri tavoli le prime relazioni della polizia, i primi indizi e le istruzioni per proseguire nel gioco. Il ritmo delle portate scandisce anche il ritmo dell’indagine. Il commissario a capo dell'indagine gestirà le fasi del gioco e vi accompagnerà rispondendo ai vostri dubbi, alle vostre domande e fornendovi indicazioni ed indizi. Ma… attenzione: non tutti gli indizi vi verranno comodamente serviti a tavola… alcuni dovrete cercarli! ???? L' AMBIENTAZIONE: Il corpo di Luciano Verde, imprenditore di successo nel campo del tessile, viene ritrovato senza vita nella sua auto, uscita di strada sulla via verso l’aeroporto. Non è stato un incidente, ma qualcosa di molto strano, legato alla cena della sera prima, organizzata in suo onore. Luciano infatti stava partendo per il Brasile per iniziare una nuova vita, lontano dal suo impero economico. Ma è stato veramente ucciso? Chi lo voleva morto? La polizia brancola nel buio.. E ha quindi bisogno di voi per individuare il colpevole di ciò che sembra un incidente ma che si rivelerà essere un efferato omicidio. I sospettati sono tutti legati alla vittima ed erano presenti alla cena in suo onore... ????IL MENU': Antipasto di fritto misto napoletano 2 giri pizza Dolce ????La bevuta è inclusa nel prezzo! (Nel caso di esigenze vegetariane, vi preghiamo di segnalarlo nel form, affinché al vostro tavolo venga servito un giro pizza adeguato).???? ????PREZZI E PRENOTAZIONE: Il costo è di soli 28€ per gli adulti (tutto compreso!), di 20€ per i ragazzi (10-14 anni). Per motivi logistici e di tempo, si richiede il pagamento anticipato entro il 18 febbraio tramite bonifico o con carta di credito (nel secondo caso, vi preghiamo di contattarci tramite email o telefono). ????Dati per effettuare il bonifico: Conto intestato a: Circolo degli Esploratori IBAN: IT64R0306971617100000002602 Nella causale specificare "Pizza con delitto - Fabriano - 21/02/20", seguito dal nome della squadra. ????Iscriviti compilando il form web: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGqWlM-qHQ6TKIIPOzjAoSA7lX3iIiVxMFEgqRYFzGG5HxHQ/viewform?usp=sf_link ?? PER INFO: E-mail: info@circoloesploratori.it Tel: 0575.750000 La Pizza con Delitto è una variante del classico "Invito a cena con delitto", già proposto molte volte in Centro Italia dal Circolo degli Esploratori e Play the City. Sarà l'occasione giusta per trascorrere un'avvincente serata da trascorrere con gli amici, mangiando dell'ottima pizza! Dunque, tirate fuori il Sherlock Holmes che è in voi e radunate la vostra squadra per affrontare con fame e arguzia questa conviviale serata in compagnia! Il delitto è servito! ????