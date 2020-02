Descrizione evento: Lunedì mattina in escursione lungo i sentieri più panoramici del Monte Conero! Dal belvedere nord al belvedere sud passando per Pian Grande e Pian di Raggetti con viste su mare, falesie, Appennino e campagna marchigiana: sarà una piacevole e facile camminata tra le meraviglie del “monte dei corbezzoli”! Percorso: Parcheggio sommitale - Monte - Belvedere Nord - Pian Grande - Pian di Raggetti - Belvedere Sud - Parcheggio sommitale. Trasporto: mezzi propri Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di domenica 23 febbraio. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 10 € Prezzo bambini: 5 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica / Escursionistica Dislivello: 350 m Tempo di percorrenza effettivo: 2 ore Lunghezza: 8 km Requisiti richiesti Questa proposta è adatta a tutti Ritrovo principale Parcheggio sommitale del Monte Conero, ore 9:30, Via Monte Conero, 26, 60020 Sirolo AN, Italia, Sirolo

Altri ritrovi Senigallia (AN), Bar Paola, Via Bruno 22, ore 8.30 Vedi tutti i dettagli nel nostro sito