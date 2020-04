Descrizione evento: Tutti in cammino alla riscoperta dell’affascinante Castello dei Pecorari, gemma perduta del territorio, e del magnifico Palazzo Brancaleoni per conoscere la storia di quest’angolo di Appennino e delle contese tra le due famiglie rivali degli Ubaldini e dei Brancaleoni…A seguire ci attende l’azienda agricola Mochi che si estende tra Piobbico, Urbania e Apecchio, dal fondovalle sul fiume Candigliano alla vetta del Monte Nerone. L’attività principale dell’azienda è l’allevamento di bovini da carne che per oltre 7 mesi all’anno vengono allevati allo stato brado inizialmente a quote intorno ai 600 m poi, nel periodo estivo e attraverso una forma di transumanza, sui pascoli sommitali del Monte Nerone. La totalità dei foraggi e dei mangimi utilizzati per l’alimentazione dei bovini è prodotta in azienda in regime di agricoltura biologica. Tutti i prodotti e gli alimenti per il bestiame, compresi fieno e paglia sono di produzione aziendale. Avremo la possibilità di assaggiare queste pregiati carni nella Locanda Valpietro… Cosa portare Mantella impermeabile, scarponi da trekking, acqua, abbigliamento a strati Principianti ???? Camminata 3 h, Dislivello 250 m, Lunghezza 5 km



Quota: € 44 (soci Gruppo di Acquisto Solidale di Pesaro) - € 48 (non soci) - Bimbi fino ai 12 anni € 35 - Solo escursione e ingresso al castello (senza cena) € 18 ( soci Gas) € 22 (non soci) LA QUOTA COMPRENDE Guida naturalistica al seguito; Trekking guidato tra antichi castelli; Visita al Palazzo Brancaleoni; Cena completa alla Locanda Valpietro. Come arrivare: con mezzi propri – Fine attività: h 22 circa Ritrovo: h 14,30 Panama Bakery Cafè (Pasticceria Guerrino), via della Giustizia, Fano (PU) – h 15,30 municipio di Piobbico (PU) Famiglie e bambini: attività adatta anche per bambini dai 6 anni di età con abitudine a camminare. In collaborazione con Gruppo di Acquisto Solidale "La Gluppa" di Pesaro Come iscriversi: evento a numero chiuso, prenotazione obbligatoria tramite e-mail, al telefono fisso (in orario ufficio) o al cellulare. Pagamento anticipato tramite bonifico (IBAN: IT19J0882613300000010102092) o PayPal o Satispay (in descrizione indicare luogo, data e numero partecipanti all’evento). Verificare che ci sia la disponibilità di posti prima di eseguire il pagamento.



Cancellazione: in caso di sostituzione di uno o più iscritti con altri non è prevista nessuna penale. In caso di annullamento almeno cinque giorni prima dell’escursione è previsto un rimborso dell’intera quota versata; dopo tale termine la penale è pari al 50% della quota versata. In caso di annullamento a meno di 24 ore dall’evento non è previsto alcun rimborso.