Descrizione evento:

Speciale giornata di festa nel Parco Naturale della Gola della Rossa e di Frassassi scoprendo il cuore delle Marche: paesaggi ricchi di fascino ed armonia e tesori storico-artistici immersi in una natura integra e rigogliosa. Questi profondi canyon sono solcati dalle acque dei fiumi Sentino (Gola di Frasassi) ed Esino (Gola della Rossa). L’avventura inizierà da un tempio davvero singolare ed un monastero antichissimo incastonati in un gigantesco antro roccioso che fa da imbocco alla ‘vera’ Grotta di Frasassi. L’avventura continua col trekking: faremo conoscenza con boschi e i vasti panorami offerti da questo splendido parco naturale. Per non farci mancare nulla faremo una passeggiata lungo il Sentino fino alle sorgenti sulfuree per applicazioni topiche, così da tornare a casa con la pelle morbida e liscia. Impossibile rinunciare ad una visita a San Vittore delle Chiuse,una delle abbazie romaniche meglio conservate delle Marche…Gran finale con merenda contadina con fave fresche, formaggi locali e vino rosso…

Cosa portare:

Scarpe da trekking o scarpe con suola scolpita, abbigliamento a strati, mantella impermeabile, acqua, pranzo al sacco.

Principianti ????

Camminata 4 h, Dislivello 400 m, Lunghezza 10 km



Quota: Pagamento anticipato € 26 - Pagamento sul posto € 28

LA QUOTA COMPRENDE

Guida naturalistica al seguito;

Escursione guidata nel Parco Naturale della Gola di Frasassi;

Merenda contadina con fave fresche, formaggi locali e vino rosso.



Fine attività: h 18 circa – Spostamenti: con mezzi proprii

Ritrovo: h 8,30 Panama Bakery Cafè (pasticceria Longhini) Via della Giustizia n. 34, Fano (PU) – o – h 10 parcheggio del cimitero di San Vittore delle Chiuse (AN) c/o Ristorante Francesco

Punti d’interesse: Gola di Frasassi, Tempio del Valadier, Abbazia di San Vittore delle Chiuse, sorgenti sulfuree

Come iscriversi: evento a numero chiuso, prenotazione obbligatoria tramite e-mail, al telefono fisso (in orario ufficio) o al cellulare. Pagamento in contanti sul posto € 28. Pagamento anticipato quota € 26 tramite bonifico o PayPal o Satispay (in descrizione indicare luogo, data e numero partecipanti all’evento). Verificare che ci sia la disponibilità di posti prima di eseguire il pagamento.



Telefono: +39 0721 482607 (lun/ven 9,30-18,30)

Cell. +39 338 7145465 Whattsapp +39 3703028464



Cancellazione: in caso di sostituzione di uno o più iscritti con altri non è prevista nessuna penale. In caso di annullamento almeno cinque giorni prima dell’escursione è previsto un rimborso dell’intera quota versata; dopo tale termine la penale è pari al 50% della quota versata. In caso di annullamento a meno di 24 ore dall’evento non è previsto alcun rimborso.