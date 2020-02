Descrizione evento:

Traversata eccezionale nel Parco Naturale della Gola della Rossa e della Gola di Frasassi. Un itinerario così interessante e completo da accontentare gli escursionisti più esigenti che offre magnifici panorami affacciati sulle due gole e che giunge a toccare la vetta del Monte Murano, il Foro degli Occhialoni, la Grotta del Vernino. Per finire in bellezza, meritata merenda all’aperto finale per accontentare il palato e assaggiare due eccezionali prodotti tipici, la Vernaccia Cerretana, ottenuta da un vitigno autoctono dell’alta vallesina recuperato di recente e i famosi Calcioni di Serra San Quirico, un sorprendente raviolo dolce/salato…

Cosa portare

Mantella impermeabile, scarponi da trekking, acqua 2 lt, abbigliamento a strati

Montanari

Camminata 6/7 h, Dislivello 1100 m, Lunghezza 13 km



Quota:€ 18 pagamento anticipato € 20 pagamento sul posto

LA QUOTA COMPRENDE

Guida naturalistica al seguito;

Trekking guidato nel Parco Naturale Gola della Rossa e di Frasassi.

Ritrovo: h 8 Panama Bakery Cafè (Pasticceria Longhini), via della Giustizia, 34 Fano (PU) – h 9,15 parcheggio ristorante da Francesco, San Vittore delle Chiuse, Genga (AN)

Come arrivare: con mezzi propri – Fine attività: h 17,30 circa

Possibilità di merenda (facoltativa) con calcioni di Serra San Quirico e vernacci cerretana

Punti di interesse: Foro degli Occhialoni, Grotta del Vernino, vetta del Monte Murano, paese di Pierosara, Serra San Quirico.

Come iscriversi: evento a numero chiuso, prenotazione obbligatoria tramite e-mail, al telefono fisso (in orario ufficio) o al cellulare. Quota € 20 pagamento sul posto € 18 pagamento anticipato tramite bonifico (IBAN: IT19J0882613300000010102092) o PayPal o Satispay (in descrizione indicare luogo, data e numero partecipanti all’evento). Verificare che ci sia la disponibilità di posti prima di eseguire il pagamento.



Telefono: +39 0721 482607 (lun/ven 9,30-18,30)

Cell. +39 338 7145465 Whattsapp +39 3703028464



Cancellazione: in caso di sostituzione di uno o più iscritti con altri non è prevista nessuna penale. In caso di annullamento almeno cinque giorni prima dell’escursione è previsto un rimborso dell’intera quota versata; dopo tale termine la penale è pari al 50% della quota versata. In caso di annullamento a meno di 24 ore dall’evento non è previsto alcun rimborso.