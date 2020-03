Descrizione evento: Escursione alla più panoramica vetta dei Monti Sibillini (tanto che nelle carte è chiamato anche Monte Bellavista) per meravigliarsi della stupenda veduta sull'intero Gruppo dal "filo di cresta" tra Umbria e Marche. Inoltre si tratta di un'area ricca di variegate e colorate specie floreali dove tra le doline è possibile trovare anche la Stella Alpina dell'Appennino. La camminata inizia dal ritrovo alla Madonna della Cona, una delle Sette Sorelle della Sibilla, dove ha luogo la tradizionale Festa de li ddu' de luju - € 15 difficoltà - media durata - 4:00 ore + soste dislivello - 550 m le prenotazioni si accettano via email a naturalmentemarche@gmail.com entro le 13:30 del giorno precedente indicando telefono e dove si preferisce unirsi al gruppo; partenza alle 8:15 dal parcheggio di via Ugo la Malfa 2 a Lido san Tommaso di Fermo (coordinate GPS: 43.22555 13.77733) cercando di fare car sharing e arrivo previsto a Forca di Gualdo alle 10:30 attrezzatura necessaria: calzature adatte a percorrere sentieri, vestiario traspirante idoneo all'ambiente montano, zaino con pranzo al sacco, scorta d'acqua e giubbino impermeabile; utili cappello, crema solare, occhiali e cambio da lasciare in auto; si possono anche utilizzare i bastoni da nordic walking o trekking per aiutare la progressione l'evento sarà confermato al raggiungimento di un numero minimo di adesioni e l'eventuale rinvio verrà comunicato per posta elettronica entro la sera precedente; in caso di meteo avverso o altro impedimento le Guide valuteranno la revisione dell'escursione, la scelta di percorsi alternativi o di concentrarsi sull'evento collegato