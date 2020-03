Descrizione evento: Passaggio importante come valico tra Marche ed Umbria, il Parco di Colfiorito conserva importanti siti storici con la medievale Botte dei Varano, il convento di Brogliano dove ebbe inizio l'ordine degli Zoccolanti, l'Abbazia di Plestia, e il Castelliere romano. La passeggiata percorre l'altopiano (che anticamente era un lago) passando per un altura panoramica, la palude con le ninfee in cui si può anche fare birdwatching, il vecchio mulino e i campi dove si coltivano i prodotti tipici locali come la Patata rossa e la Lenticchia, legume "celebrato" nella 31ª Sagra di Annifo dove si potrà sostare al termine della camminata - € 15 difficoltà - facile durata - 3:30 ore + soste dislivello - 250 m le prenotazioni si ricevono via email a naturalmentemarche@gmail.com entro le 13:30 del giorno precedente indicando telefono e dove si preferisce unirsi al gruppo; partenza alle 8:15 dal parcheggio di via Ugo la Malfa 2 a Lido san Tommaso di Fermo (coordinate GPS: 43.22555 13.77733) cercando di fare car sharing e arrivo previsto a Colfiorito alle 10:15 attrezzatura necessaria: calzature adatte a percorrere sentieri, vestiario traspirante idoneo all'ambiente montano, zaino con pranzo al sacco, scorta d'acqua e giubbino impermeabile; utili cappello, crema solare, occhiali e cambio da lasciare in auto; si possono utilizzare anche i bastoni da nordic walking o da trekking per aiutare la progressione l'evento sarà confermato al raggiungimento del numero minimo di adesioni e l'eventuale rinvio verrà comunicato per posta elettronica entro la sera precedente; in caso di meteo avverso o altro impedimento le Guide valuteranno la revisione dell'escursione, la scelta di percorsi alternativi o di concentrarsi sull'evento collegato