Descrizione evento: I sentieri del Monte Conero con una camminata nel periodo di maturazione dei frutti dolci da cui prende il nome il monte passando per i panoramici belvedere sul mare, l'Abbazia millenaria di san Pietro con la sua cripta, l'antico eremo della Grotta del Mortarolo fino all'affaccio dal Passo del Lupo. Un motivo in più per partecipare: lungo la via del rientro visita (facoltativa) al borgo di Sirolo - € 15 difficoltà - facile+ durata - 3:00 ore + soste dislivello - 250 m per partecipare prenotarsi via email a naturalmentemarche@gmail.com entro le 13:30 del giorno precedente indicando telefono e dove si preferisce unirsi al gruppo; partenza alle 8:15 dal parcheggio di via Ugo la Malfa 2 a Lido san Tommaso di Fermo (coordinate GPS: 43.22555 13.77733) cercando di fare car sharing e arrivo previsto a Sirolo alle 9:45 attrezzatura necessaria: calzature adatte a percorrere sentieri, vestiario traspirante idoneo all'ambiente montano, zaino con pranzo al sacco, scorta d'acqua e giubbino impermeabile; utili cappello, crema solare, occhiali e cambio da lasciare in auto; si possono usare i bastoni da nordic walking o da trekking per aiutare la progressione l'evento è confermato al raggiungimento del numero minimo di adesioni e l'eventuale rinvio verrà comunicato per posta elettronica entro la sera precedente; in caso di meteo avverso o altro impedimento le Guide valuteranno la revisione dell'escursione, la scelta di percorsi alternativi o di concentrarsi sull'evento collegato