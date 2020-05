Descrizione evento:

Importante



Mettiti in cammino sulle tracce di Papa Leone XII percorrendo il: dal piccolo borgo di Genga si raggiungerà la casa natale del pontefice, nella frazione di Monticelli.Immersi nel verde del Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi si attraverserà la suggestiva forra di Valle Scappuccia per raggiungere il Centro di Recupero Rapaci del WWF.Punto di ritrovo:Parcheggio all'ingresso del borgo di Genga.Incluso nella tariffa:- Guida escursionistica.- Assicurazione Medico-Bagaglio.- Donazione al WWF.DURATA: 4,5 h circaDistanza: 9,8 kmDifficoltà: Facile. Non presenta difficoltà tecniche.PARTECIPANTI: da 2 a 12 partecipantiEQUIPAGGIAMENTO: abbigliamento e calzature da trekking adeguate alla stagione, abbigliamento a strati, cappello, antivento, crema solare, repellente per insetti.Riserva di almeno 1 litro di acqua; snack o simili.---L'esperienza si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e del protocollo di sicurezza adottato dal Parco, pertanto:- verrà rispettato il distanziamento sociale di 2 mt;- i partecipanti dovranno esser muniti di mascherina e guanti;- obbligo di indossare la mascherina durante soste o spiegazioni.---Per, ULTERIORIBIGLIETTISe desiderate essere seguiti telefonicamente durante l'acquisto online non esitate a contattarci.+39 334 1178046---- PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: soggetta a conferma entro 8 ore da parte dello staff. Nessun prelievo viene effettuato fino alla conferma.- CANCELLAZIONE ORDINI: puoi cancellare la tua prenotazione senza penali fino a 72 ore prima dell'inizio dell'esperienza stessa. Oltre tale termine la penale è il 100% del valore dell'ordine.Appennino Incoming: clicca, scopri, VIVI!