Descrizione evento: Un tramonto per salutare "col botto" la primavera, avvolti dallo splendido panorama dei 2000 metri del Monte Bicco che domina la Valle del Bove ed abbraccia gran parte dei Sibillini, in compagnia del suo abitante speciale: il Camoscio Appenninico! Cena al sacco in vetta Andata e ritorno dallo stesso sentiero Prezzo adulti: 15 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 420 m Tempo di percorrenza effettivo: 2.30 ore Lunghezza: 6,5 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Essere un po' allenati alla camminata Ritrovo principale Ore 18 Piazza dei Cavallari - Ussita (MC), , Vedi tutti i dettagli nel nostro sito