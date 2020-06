Descrizione evento: Ricominciamo con alcuni eventi tenendo ovviamente conto delle misure ANTI-COVID. L’evento, tempo permettendo, si svolgerà all’aperto per un massimo di 20 persone. Se dovessero esserci più interessati stiamo già ipotizzando una replica la domenica successiva!

Mi raccomando venite con la mascherina!

Qui di seguito i dettagli:



domenica 21 giugno:

INCONTRO ERBE:

Giano Giovanni

Uscita, pranzo e lezione con Loretta Stella



Programma indicativo:



- 10:00: arrivo e benvenuto;

- 10:30: uscita;

- 13:00: pranzo;

- 15:00: lezione.



Loretta Stella è la regina sciamana del Monte Nerone che parla al “femminile”. Lei vive solitaria e vaga per il monte raccogliendo, preparando e sperimentando le erbe selvatiche di cui è un’esperta conoscitrice. Lei aspetta che le cose le vengano incontro: scarta ciò che non le interessa e fa spazio al resto, perché quello che arriva è tutto quello che le serve... Lei è la nostra Maestra!



In occasione del solstizio d’estate e della vicina festa di San Giovanni la giornata sarà dedicata alle origini dei festeggiamenti pagani e alle erbe magiche…



Il contributo per la giornata è di €35,00 comprensivo di pranzo.



E’ richiesta la prenotazione obbligatoria tramite messaggio privato alla pagina di ValdericArte ( https://www.facebook.com/ValdericArte/ )o tramite telefono chiamando Stella al 328 33 80 906 (anche WhatsApp).



Per i primi 7 iscritti un omaggio firmato ValdericArte!





Per chi viene da lontano o per chi ha piacere di fermarsi ci sono le camere in blu!



Per arrivare a ValdericArte guardate dove siamo ( https://www.valdericarte.com/dove-siamo) o cercateci su google maps o chiamateci!



Se non siete già iscritti alla newsletter lasciateci il vostro contatto o iscrivetevi direttamente voi cliccando al seguente link: https://www.valdericarte.com/newsletter



VI ASPETTIAMO A

ValdericArte Creative Residence

Località Valderica, 8

Lamoli di Borgo Pace PU

www.valdericarte.com



Ad attendervi la luce di colori, natura, arte e una cucina che apre il cuore.