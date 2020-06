Descrizione evento: LEGAMI - Juri Lorenzetti inedito

Legami è un doppio senso voluto, cercato. Un senso di appartenenza e una volontà espressa.

Mai come ora la parola "LEGAMI" ha un peso specifico di estrema rilevanza: l'espressione della volontà di essere inclusi nel mondo di qualcun altro, oppure, l'essere già parte, collegati da un filo invisibile, a un passato remoto, a una vita altra dalla propria. Un'inclusione ereditata da abbracciare e conservare per la costruzione di un futuro, in cui la parola "insieme" sia quanto mai preziosa.



LE OPERE

Segni e graffi come partiture di storie che ne lasciano presupporre altre e poi, ancora, storie da scrivere e da immaginare.

Un segno deciso, ma di estrema delicatezza.



L'intera mostra è stata appositamente studiata dal giovane artista della Vallesina per gli spazi del MAM'S - Galleria d'Arte Contemporanea



Informazioni sull'artista: Juri Lorenzetti



Lunedì 18 maggio - ore 15.00

?INAUGURAZIONE ON LINE?

????Link: https://www.facebook.com/mamsGalleriaArteContemporanea/



Il MAM'S riapre ufficialmente le porte!



SABATO E DOMENICA - ore 17.00 VISITA GUIDATA

?PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA?



MERCOLEDI' 17 GIUGNO - ore 17.00

SPECIALE VISITA GUIDATA MOSTRA LEGAMI+ MAM'S?

Accompagnati dalla curatrice della mostra Laura Coppa



MERCOLEDI' 17 GIUGNO - ore 21.00

SPECIALE VISITA GUIDATA MOSTRA LEGAMI

Accompagnati dall'artista Juri Lorenzetti



DOMENICA 21 GIUGNO - ore 17.00

INTERVISTA ALL'ARTISTA + VISITA GUIDATA MOSTRA LEGAMI

Scopriremo i retroscena della mostra Legami e della vita di Juri Lorenzetti



?PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA?

COSTO:

5€ VISITA GUIDATA CON LA CURATRICE 17/06/2020 ore 17.00

5€ VISITA GUIDATA CON L'ARTISTA 17/06/2020 ore 21.00 (2€ per chi ha già visitato mostra)

5€ INCONTRO CON L'ARTISTA 21/06/2020 ore 17.00 (2€ per chi ha già visitato mostra)

Gratuito bambini e ragazzi 0-14 anni



ATTENZIONE!

Per poterci permettere di gestire con la massima sicurezza gli ingressi dei visitatori la PRENOTAZIONE è OBBLIGATORIA entro le 20.00 del giorno precedente la visita ai seguenti contatti.



Potete inviare una mail (indicando il numero dei partecipanti) a

info@happennines.it

Oppure contattare i seguenti numeri

349/7153563 - 333/7301732 - 333/7300890



Le visite saranno svolte in piccoli gruppi e secondo le normative vigenti.

Ciascuno dovrà dotarsi dei dispositivi di protezione individuale da utilizzare nei modi e nei tempi previsti dalle normative vigenti.