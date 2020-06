Non definito

Descrizione evento: Visite al Lavandeto

L'Ulivo di Nonno Amato

prenota la tua visita

Dal lunedì alla domenica, potrai trascorrere una giornata all'insegna del relax, camminare tra i filari di lavanda in fiore e fare bellissime fotografie, passeggiare nel giardino sensoriale e fare barefooting.

Durante il week end potrai organizzarti per mangiare nell'area pic nic, assistere alla distillazione degli oli essenziali e per i più piccoli laboratorio con sgranatura della lavanda essiccata e realizzazione di un sacchettino profumato da portare a casa.

Info :Luca 333 4626763 / Beniamino 347 3556502

e-mail lulivodinonnoamato@gmail.com

visita il sito www.lulivodinonnoamato.it