Descrizione evento:

???? W H I T E Marotta – Special Live

| Grandissimo evento in arrivo |

ESCLUSIVA ????C O N C E R T O L I V E D I A V O L O & A C Q U A S A N T A ??



Dalle 20.30 – CENA DI PESCE IN RIVA AL MARE con musica

Il Nostro MENU’

Antipasto di mare Brodetto di pesce Price 20€



Dalle 22.00

SPECIAL LIVE “IL DIAVOLO & ACQUA SANTA”



S p e c i a l P a r t n e r

Vini VIGNAMATO



**** GRADITA LA PRENOTAZIONE *****

Info ??

333 6624443

338 3817547

Possibilità di prenotazione tavoli per festeggiare qualsiasi tipo di ricorrenza , sia per l'aperitivo che per il dopo cena.





Lungomare Colombo C., 61037 Marotta, Italy