Descrizione evento: Immersi nelle atmosfere estive della macchia mediterranea, raggiungeremo nottetempo il Passo del Lupo, uno dei luoghi più suggestivi del promontorio del Conero. Ammireremo il nascere del nuovo giorno, il sole che emerge dal mare rischiarando e illuminando la Spiaggia delle Due Sorelle con i celebri faraglioni. Ci rimetteremo quindi in cammino per raggiungere la Spiaggia dei Sassi Neri, qui ci godremo il sole sui caratteristici lastroni calcarei e faremo un bel bagno mattutino nelle acque dalle sfumature spettacolari.



É un trekking facile ma è richiesta abitudine al cammino..



Età minima 12 anni

Difficoltà: T/E (Turistico/Escursionistico)

Durata escursione: 4,5 h (soste comprese) distanza: 7 km dislivello: 250 m



Prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni:

Alessandro 3285943956

(anche sms e WhatsApp)



Ritrovo:



ore 4,30 parcheggio del Cimitero di Sirolo

https://goo.gl/maps/tSFsUkmcwRWFNs5j7





Quota 15 €



La quota comprende:

Guida escursionistica (abilitata Regione Marche, certificata Aigae, Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) al seguito

Trekking guidato

Assicurazione RCT



La quota non comprende:



Quanto non scritto in “la quota comprende”

___________________________________________________



Materiali e abbigliamento: zaino, scarpe da trekking o scarpe con suola scolpita, abbigliamento a strati, cappello, torcia o lampada frontale, crema solare, costume, asciugamano, infradito o scarpe da scoglio, acqua 1,5 lt, pasto al sacco.



Precauzioni e misure ANTI-COVID:

PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

ogni partecipante deve avere e utilizzare:



- n. 1 mascherine chirurgiche (meglio se 2 o 3) con marchio CE (possibilmente non la usa e getta ma quella riutilizzabile)

La mascherina NON VA indossata durante il cammino ma nei momenti di sosta e e al momento di incrocio con altre persone durante il cammino lungo il sentiero

- n. 1 paia di guanti monouso (facoltativi) in lattice o in nitrile (per la fase di pagamento)

- gel disinfettante a norma CE non autoprodotto



SMALTIMENTO DPI. Ogni partecipante dovrà essere dotato di un sacchetto di plastica per riporre i DPI usati e potenzialmente infetti.



Spostamenti: su mezzi propri.

Fine attività: h 9,30 circa

Numero minimo totale, 5 partecipanti.

Escursione annullata se non verrà raggiunto il numero minimo partecipanti o se le condizioni atmosferiche non permettono lo svolgimento in piena sicurezza. Sarete comunque avvertiti tramite messaggio.

Il programma è soggetto a variazione a discrezione della guida.



Foto di copertina: @lelalelax