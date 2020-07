Descrizione evento: domenica 12 luglio:

INCONTRO BENESSERE:

Yoga e “bagno nel bosco”

Percorso spirituale e pranzo con Tara Denise



Programma indicativo:



- 10:00: arrivo e benvenuto;

- 10:30: inizio percorso

- 13:00: pranzo;

- 15:00: continuazione percorso



DENISE BONATI- ANAND TARA si presenta:

“Il mio percorso evolutivo inizia nel 1999 a causa di tre lutti in famiglia che mi spinsero a cercare dentro di me ciò che non può morire e a recuperare il mio centro perduto.

Una serie di magiche coincidenze mi portò alla meditazione e al mio amato maestro Osho.

Mi resi conto che il contatto con qualcosa di profondo cambiava il mio punto di vista sulle cose, la sofferenza e la mancanza lasciavano il posto alla coscienza ed alla consapevolezza.

Mi sentivo sulla giusta strada, nutrita e felice. Mi buttai quindi a capofitto in quel meraviglioso mondo di meditazioni, terapie e danze consapevoli. Ero finalmente a casa.

Successivamente ho iniziato a sentirmi pronta a “dare agli altri” e a condividere ciò che ricevevo.

Mi sono formata come operatrice olistica ed insegnante yoga - Hata Yoga e yoga per bambini -, ho inoltre seguito corsi di massaggio olistico, di aromaterapia con oli essenziali e rituali shamanici.

Sono anche diventata un Master di Reiki e conduco sessioni individuali e iniziazioni.

Faccio letture di Carte Medicina e organizzo eventi di Trance Dance e Yoga Nidra con Fabio Vichi ”.



Sull’argomento del giorno:

Si tratta di un percorso sensoriale guidato, aperto a tutti, attraverso i cinque sensi e la disciplina dello Hatha Yoga. Una giornata di meditazione immersi nella natura per ricontattare lo "spirito' degli alberi. Il bagno nel bosco è la grande novità del 2020..... utile anche per l'equilibrio del sistema immunitario.



Il contributo per la giornata è di €60,00 comprensivo di pranzo.



E’ richiesta la prenotazione obbligatoria tramite messaggio privato alla pagina di ValdericArte o tramite telefono chiamando Stella al 328 33 80 906 (anche WhatsApp).



Per i primi 7 iscritti un omaggio firmato ValdericArte!





VI ASPETTIAMO A

ValdericArte Creative Residence

Località Valderica, 8

Lamoli di Borgo Pace PU

www.valdericarte.com



