Descrizione evento: Terza edizione della nostra festa insieme ai Produttori, Passeggiando lungo il fosso tra Bacco e Caronte!

Così lo Chef Paolo Mazzieri del Ristorante Mangia, Domenica 19 Luglio con inizio dalle ore 19 fino a tarda notte, vuole riproporre la stupenda serata in collaborazione con Terroir Marche e Fondazione Italiana Sommelier, mettendo a disposizione i suoi piatti e tutti gli assaggi dei vini delle Aziende Vitivinicole presenti.

Una passeggiata enogastronomica in cui divertirsi e conoscere tanti produttori.



Ticket della serata 28€ (comprende tutti i Vini in degustazione e il Buffet continuo).



Aperitivo - Cena - Dopocena

Musica e molto altro...



Ci sarà la possibilità di assaggiare ed acquistare molti prodotti di Aziende locali di Birra, Olio, Formaggi ed altro, in uno spazio messo a disposizione per i produttori.



Vi aspettiamo numerosi!

NON SERVE PRENOTARE, VIENI E TI DIVERTI!