Descrizione evento: Escursione sulla montagna madre dei Sibillini! Una giornata da trascorrere insieme sulla Sibilla, sulla sua cresta fino alla corona e alla Grotta delle Fate ripercorrendo il cammino del Guerrin Meschino! Dalla montagna magica potremo godere dei panorami sulla Gola dell’Infernaccio, sulla Valle di Pilato e su quasi tutte le Marche: da non perdere! Percorso: Rif. Sibilla - M. Zampa - M. Sibilla - Banditella - Rif. Sibilla. Trasporto: mezzi propri Nota COVID-19: durante l’escursione dovremo mantenere un distanziamento interpersonale di 2 metri e le mascherine pronte all’uso (non indossate durante la progressione); non è consentito condividere e passarsi cibo, borracce e attrezzature. Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di martedì 14 luglio. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 20 € Prezzo bambini: 15 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionisti Esperti Dislivello: 700 m Tempo di percorrenza effettivo: 4 ore Lunghezza: 12 km Requisiti richiesti Assenza di vertigini Essere un po' allenati alla camminata Capacità di percorrere sentieri stretti, a volte esposti e su fondo misto (sassi, pietre, erba) Ritrovo principale Bar Zocchi, ore 9:15, Via Italia, 7 - Montemonaco (AP),

Altri ritrovi Senigallia (AN), Bar Paola, Via Bruno 20, ore 7:00 Vedi tutti i dettagli nel nostro sito