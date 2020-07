Descrizione evento: La bellezza del Monte Conero da vivere all'ora del tramonto quando il cielo si tinge di arancio, rosa e blu. Picnic senza fretta ammirando questo spettacolo della natura e rilassarsi dopo una giornata di lavoro. Al rientro, ci guiderà la magia delle lucciole.



DATI ESCURSIONE

- Lunghezza: 5 Km ad anello

- Durata: 3h

- Livello Escursione: E

- Dislivello 150m

- Adatta ai bambini dagli 8 anni.

- Cani ammessi al guinzaglio.



RITROVO

- Ore 18.15 Parcheggio sommitale Conero

- ore 18.30 partenza escursione



EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO

Scarponcini da trekking, torcia



EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO:

Abbigliamento a strati,bastoncini da trekking, impermeabile/k-way, felpa, acqua, una coperta o un telo per sedersi sull'erba, cena al sacco



COSTO:

Adulti: 15 euro

Bambini da 7 a 14 anni: 10 euro

Bambini fino a 7 anni: gratuito

Il prezzo comprende escursione naturalistica con guida AIGAE + assicurazione RC



INFO e PRENOTAZIONI

Federica – Guida ambientale escursionistica AIGAE -

+39 3494737063

Prenotazione obbligatoria - posti limitati



NB: l’escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19: ogni escursionista deve avere con sé la mascherina chirurgica con marchio CE ed almeno una di ricambio, un paio di guanti monouso in lattice o nitrile (facoltativi), minimo 150 ml di gel disinfettante a norma CE non autoprodotto. La mascherina sarà indossata durante il briefing iniziale, finale e durante le soste. Non sarà utilizzata durante il cammino. Si manterrà la distanza tra escursionisti di 2mt, eccetto nei casi di nuclei familiari.



Riserve: Escursione confermata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Qualora le condizioni atmosferiche non consentissero un regolare svolgimento in sicurezza, l’escursione può essere modificata o annullata il giorno stesso dell’evento.