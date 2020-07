Descrizione evento: Tornano le nostre Cene in Vigna sotto le stelle! Una serata all'insegna della convivialità che solo il buon vino e il buon cibo della tradizione marchigiana sanno ragalare...il tutto circondati dalla bellezza suggestiva dei vigneti della cantina le Vigne di Franca.



SABATO 18 LUGLIO



LOCATION

La Cantina che abbiamo scelto per la prima cena in vigna di questa estate 2020 è quella delle Vigne di Franca che lo scorso anno ci ha regalato tantissime emozioni e dei vini strepitosi! Un'azienda nel Fermano che raramente apre le porte al pubblico.. un'esperienza da non perdere!



PROGRAMMA

I cancelli della Cantina apriranno dalle ore 20.00 dove sarete accolti con un Aperitivo di Benvenuto in attesa che tutti i commensali arrivino.

Sarete poi fatti accomodare su una tavola unica conviviale circondati dal suggestivo paesaggio dei Vigneti, immersi nella natura e con una vista stupenda per cenare sotto le stelle.

(Le distanze di sicurezza saranno rispettate tra un gruppo e l'altro)



Lo Chef Simone Cavalieri del Catering Il Grillo Magico vi delizierà con il seguente MENU':



#APERITIVO: Crostini Verdure e Salsiccia + Cocktail a base di vino della casa

#ANTIPASTI: Vitellino al balsamico con insalatina di campo / Melanzane alla parmigiana

#PRIMI: Lasagne al forno con salsiccia e spinaci

#SECONDO: Stinco di vitello al forno e patate al rosmarino

#DOLCE: Millefoglie alla crema chantilly e frutti di bosco





VINI

Diversi Vini Eccezionali della Cantina Le Vigne di Franca saranno abbinati durante la cena alle varie portate (INSOMMA IL VINO NON MANCHERA'..)



PREZZO: 45€

Bambini 0-3 anni gratuità

Bambini 3-10 anni metà prezzo



I POSTI SONO LIMITATI E LA PRENOTAZIONE E' OBBLIGATORIA

Contattando telefonicamente o mandando un Whatsapp con nome e numero persone a:

WhatsApp. 331 741 7593 (Nicola)

E-Mail info.winesalad@gmail.com



Sede: Cantine Le Vigne di Franca - 69, Contrada S. Petronilla, 63900 Fermo FM

Orario: 20.00