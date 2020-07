Da Sirolo imboccheremo il sentiero che ci porterà alla mistica Grotta del Mortarolo. Da lì ci dirigeremo al famoso belvedere “passo del Lupo” da cui godere della più spettacolare vista sulle iconiche “Due Sorelle” e sulle placche della solitudine. Cammineremo nella tipica macchia mediterranea (la troveremo ancora in fiore), osservando le peculiarità geologiche di questo territorio, senza tralasciare i racconti del Conero di tanto tempo fa.. Scenderemo quindi ripercorrendo una parte del sentiero dell’andata per arrivare al sentiero 303 che ci porterà alla spiaggia dei “Sassi Neri” e quindi di “San Michele”. Risalendo ci troveremo nel borgo tra i più noti della riviera del Conero, Sirolo.Ci vedremo presto per godere della splendida luce del sole sul mare. Poi chi vorrà potrà concludere la giornata in spiaggia.DETTAGLI TECNICILunghezza: 7 km (percorso ad anello)Tempo di percorrenza: 4.5 h soste incluseDislivello: 450 mtDifficoltà Escursione: Livello escursionistico - percorso su sentiero e spiaggia. Parte inziale e finale su centro cittadino)Equipaggiamento obbligatorio: Scarponcini da trekking o scarpe con suola scolpitaEquipaggiamento consigliato: abbigliamento a strati, 1 cambio da tenere in auto, acqua, snack, macchina fotografica, binocolo, bastoncini da trekking. Cappello e crema solare. Utile un costume, un telo da mare ed eventuale pranzo al sacco se dopo l’escursione qualcuno intende restare in spiaggia.Costo: 15 euro (la quota comprende: servizio guida ambientale AIGAE + assicurazione RC)Ragazzi 7-14 anni: 10 euroBambini fino a 7 anni: gratuito.Trasporto: mezzi propriLuogo di incontro: piazzale del Comune di Sirolo h 8.30, di fronte al bar Jolly. https://goo.gl/maps/rAvecMufiaaXAhcCA Successivamente verranno fornite indicazioni sui parcheggi gratuiti.(Riserve: Escursione confermata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Qualora le condizioni atmosferiche non consentissero un regolare svolgimento in sicurezza, l’escursione può essere modificata o annullata il giorno stesso dell’evento.INFO e PRENOTAZIONIFederica – Guida ambientale escursionistica AIGAE - +39 3494737063NB: l’escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19: ogni escursionista deve avere con sé la mascherina chirurgica con marchio CE ed almeno una di ricambio, un paio di guanti monouso in lattice o nitrile (facoltativi), minimo 150 ml di gel disinfettante a norma CE non autoprodotto. La mascherina sarà indossata durante il briefing iniziale, finale e durante le soste, per tossire o starnutire. Non sarà utilizzata durante il cammino. Si manterrà la distanza tra escursionisti di 2mt, eccetto nei casi di nuclei familiari.