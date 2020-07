334 1178046 Conosci gli effetti benefici dell’aria dell’alveare? Vieni a scoprirli nel primo Apiario del Benessere delle Marche, a Genga. Vivi un’incredibile esperienza di benessere e relax immerso nella splendida cornice del Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi.

L’apiterapia è una pratica terapeutica plurisecolare già esistente nelle civiltà egizie, greche e romane, in grado di apportare un’azione curativa e benefica sull’apparato respiratorio, contrastando infiammazioni, malanni stagionali e disturbi come l’asma.

Potrai praticare l’Apisound, un ottimo aiuto contro lo stress. Comodamente seduto all’interno dell’Apiario del Benessere. Ti troverai immerso in un fluire di sensazioni olfattive e sonore, in grado di favorire il rilassamento e la meditazione.