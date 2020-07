Descrizione evento: La “classica” escursione al Monte Conero: la traversata da nord a sud per conoscere il corbezzolo, il lentisco, lo stracciabraghe, il falco pellegrino, la falesia e i favolosi paesaggi del “monte dei corbezzoli”! Cammineremo quindi immersi nella macchia mediterranea, tra panorami mozzafiato e luoghi segreti ricchi di storie e leggende, con sosta anche allo spettacolare Passo del Lupo! Finale top: tappa alla cantina Arco dei Angeli per una degustazione di Rosso Conero e di altri vini squisiti! Percorso: Poggio - Pian Grande - Belvedere Nord - Pian di Raggetti - Incisioni Rupestri - Monte - San Pietro - Grotta del Mortarolo - Passo del Lupo - Sirolo. Trasporto: mezzi propri Quota escursione: 15 € Quota minorenni: 10 € Quota degustazione: 15 € Nota COVID-19: durante l’escursione dovremo mantenere un distanziamento interpersonale di 2 metri e le mascherine pronte all’uso (non indossate durante la progressione) Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di mercoledì 22 luglio. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 30 € (servizio guida ambientale e degustazione di vini) Prezzo bambini: 25 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 400 m Tempo di percorrenza effettivo: 3 ore Lunghezza: 11 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Ritrovo principale Bar Jolly, ore 9:30, Piazza Giacomo Brodolini, 9, 60020 Sirolo AN, Italia, Sirolo

Altri ritrovi Senigallia (AN), Caffetteria Senigalliese, Via delle Viole 20, ore 8:30 Vedi tutti i dettagli nel nostro sito