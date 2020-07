Descrizione evento: GIOVEDÌ "GNOCCHI" (E NON SOLO!)

OGNI SETTIMANA UN PIATTO NUOVO DA SCOPRIRE NEI LOCALI CORINALDESI E UN PRODUTTORE LOCALE PRESSO LO IAT - TIPICA Nell'estate corinaldese il giovedì è il giorno dedicato all'enogastronomia: nei ristoranti di Corinaldo aderenti all'iniziativa, ogni giovedì di luglio e agosto verrà proposto un nuovo piatto per conoscere la cucina del territorio e il talento degli chef locali. Inoltre, presso i locali dello IAT in Via del Corso, ogni giovedì verrà allestita un'esposizione speciale a cura di una delle aziende locali presenti nel negozio Corinaldo Tipica, dando la possibilità a visitatori e food lovers di conoscere i produttori, la loro storia e il loro modo di lavorare. Per informazioni: Ufficio IAT di Corinaldo Tel. 071 7978636

Email: iat1@corinaldo.it