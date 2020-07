Descrizione evento: SERATE MUSICALI IN VILLA



Accanto ai corsi di Archi in Villa ritornano anche quest'anno gli appuntamenti con i concerti gratuiti.



La PRENOTAZIONE è OBBLIGATORIA chiamando, fino al giorno precedente l'evento, il numero 0734 908 263 dal martedì al sabato dalle ore 15 alle ore 18.



Prendete nota del ricco calendario:

Luglio - Giardino di Villa Baruchello – ore 21.30

Serate musicali in Villa

La Grande Musica per Pianoforte, Arpa e Flauto

Paolo Vergari, Susanna Bertuccioli, Dante Milozzi e Maria Fabiani



Luglio - Limonaia di Villa Baruchello – ore 21.30

Serate musicali in Villa Pianoforte e Arpa



Luglio - Giardino di Villa Baruchello – ore 21.30

Serate musicali in Villa – Arpa e Flauto



Luglio - diretta facebook sulla pagina ARCHI in VILLA Baruchello

dal Teatrino Peter Pan - Villa Baruchello – ore 18.30

Incontri Informali di Musica al Tramonto

Young Holiday Symphony Orchestra

Direttore M° Luca Mengoni



Luglio - Limonaia di Villa Baruchello – ore 21.30

Serate musicali in Villa – Piano & Fiati



Agosto - Giardino di Villa Baruchello – ore 21.30

Serata musicale in Villa

RASUMOWSKY QUARTETT BERN & F.Antonicelli

Concerto del Quartetto d’Archi Rasumowsky-Quartett Bern:

D.Bratchkova – A.Saxer - G Müller. - A.Kudelevic.

F.Antonicelli al pianoforte



Agosto - Giardino di Villa Baruchello, Porto S.Elpidio – ore 21.30

Serate musicali in Villa

Archi & Musica da Camera



Agosto - Limonaia di Villa Baruchello, Porto S.Elpidio – ore 21.30

Suggestioni pianistiche – da Bach a Beethoven



Agosto - Chiesa Madonna della Fiducia Porto S.Elpidio – ore 21.30

Voci all’Opera



Agosto - Limonaia di Villa Baruchello Porto S.Elpidio – ore 21.30

Suggestioni pianistiche – da Chopin al Novecento