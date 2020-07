Descrizione evento: Risaliremo il Cesano camminando direttamente nel letto del fiume! Un’escursione affascinante per vivere il fiume Cesano a strettissimo contatto: conosceremo da vicino i salici, i pioppi e un uccellino che nidifica sulle rive ghiaiose: il Corriere piccolo! Per chi vuole, finale con pranzo libero in trattoria! Percorso: Foce Fiume Cesano - Fiume Cesano - Osteria sul Lago. Trasporto: mezzi propri Nota COVID-19: l’escursione è rivolta ad un numero limitato di persone; durante l’escursione dovremo mantenere un distanziamento interpersonale di 2 metri e le mascherine pronte all’uso (non indossate durante la progressione) Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di sabato 25 luglio. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: GRATIS!!! Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica Dislivello: 20 m Tempo di percorrenza effettivo: 2 ore Lunghezza: 7 km Requisiti richiesti Questa proposta è adatta a tutti Ritrovo principale Parcheggio di Via Marconi, ore 8:30, Via Guglielmo Marconi, 6, 61037 Mondolfo PU, Italia, Mondolfo Vedi tutti i dettagli nel nostro sito