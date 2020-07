Descrizione evento: L'antica città romana di Sentinum al crepuscolo diventa magica! La città è conosciuta per la "Battaglia delle Nazioni" combattuta nel 295 a.C. nell'agrum Sentinas. Nell'area archeologica rimangono visibili i resti di un edificio termale nell'area urbana con calidaria e frigidaria, tepidaria e natatio; parte di un Cardine minore e un Decumano minore ed una fonderia. In località Santa Lucia è visibile un imponente edificio termale extraurbano che fungeva da punto di accoglienza per i viandanti. Quando scoprire l'antica città di Sentinum?

Sabato 18 Luglio ore 19.00

Domenica 19 Luglio ore 19.00 PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

entro le 20.00 del giorno precedente alla visita ai seguenti contatti:

iat.sassoferrato@happennines.it

0732956257 / +39 3337301732 / +39 3337300890 COSTO:

3€ Intero

2€ Ridotto residenti del comune di Sassoferrato (validità biglietto 1 anno)

Gratuito bambini e ragazzi 0-14 anni Le visite saranno svolte in piccoli gruppi e secondo le normative vigenti.

Ciascuno dovrà dotarsi dei dispositivi di protezione individuale da utilizzare nei modi e nei tempi previsti dalle normative vigenti