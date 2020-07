Descrizione evento: Trecastelli Cinema sotto le Stelle, rassegna che porta il grande schermo nelle piazze e nei parchi del territorio, vedrà il prossimo appuntamento martedì 21 luglio, alle ore 21, in Piazza Giacomo Leopardi a Castel Colonna con la proiezione del film comico I BABY SITTER, con Francesco Mandelli, Paolo Ruffini, Diego Abatantuono e Andrea Pisani. Andrea (Francesco Mandelli), il protagonista, è un giovane avvocato che sogna di diventare un famoso procuratore sportivo e lavora in una prestigiosa azienda che promuove talenti sportivi. Nel giorno in cui Andrea compie trent’anni il suo capo, il miliardario Gianni Porini (Diego Abatantuono), rimasto senza babysitter e in partenza per presenziare assieme alla moglie a un importante evento, gli chiede di occuparsi del figlioletto Remo. E mentre Andrea si trova nella magnifica villa del suo capo, sorvegliando il vivace e viziatissimo bambino, arrivano, per fargli una sorpresa e festeggiare il trentesimo compleanno, i suoi migliori amici Aldo (Paolo Ruffini) e Mario (Andrea Pisani). Il giorno dopo Porini riceverà una telefonata dalla Polizia, per informarlo dello scatenato e rumoroso festino tenutosi nella sua casa e del fatto che non ci sia traccia del figlio Remo e del babysitter. A raccontare quello che è avvenuto la sera prima è la telecamera di Mario, che ha filmato tutto… Una divertentissima commedia che, con un cast d’eccezione, saprà certamente coinvolgere gli spettatori. La rassegna proseguirà con altri quattro appuntamenti: martedì 28 luglio a Ripe con la pellicola NOW YOU SEE ME 2; martedì 4 agosto a Passo Ripe con THE PILLS - sempre meglio che lavorare; mercoledì 12 agosto a Brugnetto con PENG e i due anatroccoli e infine martedì 18 agosto a Croce di Castel Colonna con il film MADE IN ITALY. TRECASTELLI CINEMA SOTTO LE STELLE è promosso dalla Città di Trecastelli e dall’Associazione Artistico Culturale Nuvolepiatte. Tutte le proiezioni si terranno alle ore 21.00 e sono a ingresso libero. Il pubblico potrà accedere secondo le modalità previste dalla normativa vigente e in numero contingentato.