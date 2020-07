Descrizione evento: Finalmente tornano gli startrekking tra Passamontagna Trekking e le Nane Brune in occasione delle Delta Acquaridi, le stelle cadenti di luglio! Come primo evento, torniamo sulla montagna visibile da tutte le Marche, il Monte San Vicino! Un'escursione breve ma un po' impegnativa per salire sulla cima e la sua famosa Croce. Per il tramonto saremo in vetta e ceneremo al sacco osservando il panorama a 360° che si gode da 1.479 metri s. l. m. Così, tra un paesaggio fantastico e i canti di allocchi, succiacapre e gufi, ci godremo lo spettacolo del cielo stellato con Alessandra delle Nane Brune! Attenderemo sdraiati sul prato le Delta Aquaridi, uno sciame attivo dal 12 luglio al 19 agosto che raggiunge il picco massimo proprio nella notte tra il 27 e il 28 luglio. Circa 20 meteore visibili ogni ora. Poi osserveremo le intramontabili Orse cercando tra le loro zampe anche la cometa Neowise, ad occhio nudo e con il binocolo (personale). La Luna Crescente esattamente al 50% sarà abbastanza luminosa ma non troppo da rovinare lo spettacolo. Percorso: A&R Prati San Vicino - Monte San Vicino. Trasporto: mezzi propri Nota COVID-19: durante l’escursione dovremo mantenere un distanziamento interpersonale di 2 metri e le mascherine pronte all’uso (non indossate durante la progressione) Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di domenica 26 luglio. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Per informazioni e prenotazioni: Niki (Guida Ambientale Escursionistica AIGAE): cell. 3286762576, e-mail: niki@passamontagna.org Prezzo adulti: 20 € (servizio guida ambientale e astronomica) Prezzo bambini: 15 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 300 m Tempo di percorrenza effettivo: 1:30 ore Lunghezza: 4 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Ritrovo principale Bar Forconi, ore 18:45, Str. Pian dell'Elmo, 5, 62021 Pian Dell'elmo MC, Italia, Pian Dell'elmo Vedi tutti i dettagli nel nostro sito