Descrizione evento: Come nelle scorse edizioni, FabriJazz 2020 riserverà anche una densa settimana ai corsi, con jam session nei locali del centro storico. CORSI STRUMENTALI I corsi si svolgeranno nei giorni dal 25 al 30 agosto 2020, dalle ore 9.00 alle ore 20.00, con sede presso il bellissimo Complesso monumentale San Benedetto, affiancati dalla “Orchestra Concordia”, organismo di Fabriano Pro Musica. – CHITARRA – BATTERIA – PIANOFORTE – SAX / FLAUTO – OTTONI – BASSO ELETTRICO E CONTRABBASSO – *NEWS* ARCHI – CANTO / CANTO CORALE Vorremmo sottolineare che lo scopo di questi corsi è quello di coinvolgere giovani ed amanti della musica jazz e non solo, dando delle opportunità di crescita musicale, attirando pubblico nella nostra città grazie anche ad alcuni nomi di spicco del panorama musicale nazionale ed internazionale. Anche la quota d’iscrizione per gli allievi, rispetto alle altre manifestazioni dello stesso genere, è modesta, proprio per la nostra volontà di coinvolgere più persone possibili, non trascurando mai la qualità dei corsi. MASTERCLASS – CON GIOVANNI CECCARELLI “ARMONIZZARE, ARRANGIARE ED INTERPRETARE UN BRANO JAZZ AL PIANOFORTE” Aperta come effettivo ai pianisti di ogni livello, come uditore a tutti gli strumentisti e cantanti. Come affrontare lo studio di un brano jazz. Tecniche di armonizzazione. Interpretazione, fraseggio, arrangiamento, improvvisazione. (27 agosto ore 10:00-13:00) “LABORATORIO JAZZ PER CANTO E STRUMENTI ARMONICI” Aperto come effettivo a cantanti e strumentisti di pianoforte, chitarra, contrabbasso ed altri strumenti armonici di ogni livello, come uditore a tutti gli strumentisti e cantanti. Canto e strumento armonico: apprendere a suonare insieme. Ascolto ed interazione. Arrangiare un brano. Interpretazione ed improvvisazione. (29 agosto ore 14:30-17:30) – CON ALAN MICHAEL ROSEN “SING IT IN ENGLISH!” – PERFEZIONA la tua pronuncia in Inglese accrescendo la tua professionalità. – MIGLIORA la tua padronanza della lingua Inglese. – APPROFONDISCI la comprensione dei testi per CAPIRE e SENTIRE quello che canti. – SCOPRI tantissimi brani della tradizione Pop, Folk, Rock e Jazz Inglesi e Americani. – DIVERTITI con un Maestro carismatico di Madre Lingua, con un background straordinario. (26/27 agosto ore 14:30-18:00) “I MILLE SUONI DEL SAX ” Aumentare la propria creatività nell’improvvisazione e nella composizione. Una Masterclass concepita per aiutarci a uscire dalle gabbie scolastiche e dai limiti dell’imitazione, esplorando modi diversi di guardare la composizione e l’improvvisazione attraverso lo sviluppo armonico, ritmico e melodico. (26/27 agosto ore 14:30-18:00) – CON CHRISTIAN MEYER “Clinic FabriJazz HAPPY HOUR” Un viaggio musicale supportato da immagine e video. Saranno esaminati i generi musicali in cui la batteria è protagonista e lo sviluppo dell’improvvisazione: Africa, Jazz, Blues, Rock and Roll, Brasil, Soul Funk, Hard Rock, Latin Cuba, Metal, Disco Music, Ecc, ecc (30 agosto ore 15:00-19:00) Nota: Sarà possibile partecipare anche alle sole Masterclass. I posti saranno limitati e ad un costo che verrà comunicato quanto prima. LABORATORI TEMATICI Alcuni esempi: – Storia del Jazz – Laboratorio didattico sulla storia del jazz comprensivo di ascolti guidati e video di concerti famosi – Software Libero – Utilizzo pratico di software musicali, editing, e scrittura musicale – Laboratorio ritmico – Esercizi teorico/pratici sulla ritmica – Laboratorio di Big Band – Il “famigerato” circolo delle quinte – Le scale pentato(m)iche – Improvvisazioni vocali e strumentali in chiave jazz – Laboratorio corale – La voce nel jazz come strumento solista e tecniche di improvvisazione vocale – Il linguaggio dello Swing – Cantare e suonare i ritmi brasiliani e cubani MODALITÀ DI ACCESSO AI CORSI Per accedere al corso “FabriJazz” edizione 2020 si dovrà versare l’acconto di prenotazione alla pagina https://www.fabrianopromusica.it/prodotto/acconto-fabrijazz-2020/ e compilare il modulo alla pagina https://www.fabrianopromusica.it/iscrizione-fabrijazz-2020/ È possibile inviare una email a: info@fabrianopromusica.it L’acconto della quota di iscrizione ai corsi completi è di euro 50,00. Il saldo dovrà essere effettuato nella prima giornata dei corsi. – corso completo: euro 200,00. – corso completo minorenni e soci FPM (con iscrizione entro 30/06/2020) : euro 150,00 Note: SE, PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE, I CORSI DOVESSERO ESSERE ANNULLATI, L’ACCONTO VERRÀ RESTITUITO. I singoli corsi saranno attivati solo se si raggiungerà un numero sufficiente di iscrizioni. METODI DI PAGAMENTO Acconto online https://www.fabrianopromusica.it/prodotto/acconto-fabrijazz-2020/ con possibilità di pagamento via Paypal, Carta di Credito Acconto via Bonifico Bancario a: Fabriano Pro Musica Banca di Credito Cooperativo di Pergola IBAN: IT 29 L 08731 21100 000000002280 Strutture ricettive convenzionate: Marchese del Grillo Tel. (+39) 0732 625690 Residenza La Ceramica Tel. (+39) 0732 4136 Info e contatti: www.fabrianopromusica.it – info@fabrianopromusica.it Fabio 339 134 9396 – Marco 334 719 3537