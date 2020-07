Descrizione evento: Partito in pellegrinaggio dalla nativa Classe di Ravenna, il monaco benedettino Romualdo arrivò nelle Marche all'inizio del mille con la sua missione riformatrice fondando l'eremo di Valdicastro, ampliato successivamente ad Abbazia con la relativa chiesa. La leggenda racconta che giunse alla "valle dei tre castelli" passando col suo cavallo per il sentiero della Costa del Pozzo quando improvvisamente l'animale si fermò inginocchiandosi su una roccia imprimendovi la forma dei suoi ginocchi, dopo mille anni ancora visibili, dando al santo l'ispirazione per la scelta del suo eremitaggio. Gli anziani del posto raccontano che per la "profonda sacralità" del luogo si ottiene giovamento inginocchiandosi sulle impronte. Un motivo in più per esserci: lungo la via del rientro sosta (facoltativa) alla Festa del Formaggio pecorino locale a Frontale di Apiro - € 15 difficoltà - media dislivello - 300 metri durata - 3:30 ore + soste per partecipare prenotarsi con email a naturalmentemarche@gmail.com o messaggio fb entro le 13:30 del giorno precedente indicando telefono e dove si preferisce unirsi al gruppo; partenza alle 8:15 dal parcheggio di via Ugo la Malfa 2 a Lido san Tommaso di Fermo (coordinate GPS: 43.22555 13.77733) cercando di fare car sharing e arrivo previsto a Poggio san Vicino alle 10:30 dotazione necessaria: calzature adatte a percorrere sentieri, vestiario idoneo all'ambiente montano e adeguato al periodo, zaino con pranzo al sacco, scorta d'acqua e giubbino impermeabile; utili cappello, crema solare, occhiali e cambio da lasciare in auto; si possono usare i bastoni da nordic walking o da trekking per aiutare la progressione l'evento è confermato al raggiungimento del numero minimo di adesioni, l'eventuale rinvio verrà comunicato per posta elettronica entro la sera precedente; in caso di meteo avverso o altro impedimento le Guide valuteranno la revisione dell'escursione, la scelta di percorsi alternativi o di concentrarsi sull'evento collegato