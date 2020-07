Descrizione evento: ET EVENTI E TEATRO

presenta



IL SIGILLO

Gioco Action Horror/Adventure

lungo i sentieri del Bosco intorno a La Celletta Country House

di Coldelce - Vallefoglia PU



venerdì 7 e sabato 8 agosto

INGRESSI DALLE 21 ALLE 23.30

scaglionati

PRENOTAZIONE FASCIA ORARIA OBBLIGATORIA



Si gioca a squadre

Si può portare una sola torcia per gruppo

Possibilità di abbinare MENU SPECIALE dedicato alla serata (PRENOTAZIONE RICHIESTA in fase di Prenotazione Gioco)

c/o La Celletta Country House

Via Serra di Genga 7 - Loc Coldelce - VALLEFOGLIA PU



MENU 18 euro

- Gnocchi fatti in casa gratinati con pomodoro basilico e mozzarella

- Coniglio in porchetta con contorni

- Calice di vino - acqua - caffè



MENU 22 euro

- Antipasto misto della casa

- Gnocchi fatti in casa gratinati con pomodoro basilico e mozzarella

- Coniglio in porchetta con contorni

- Calice di vino - acqua - caffè





PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al 347 4784726



p.s. gioco non consigliato ai minori di 16 anni



P.P.S.:

Lo sapevate che...?

...Nonostante il contesto ludico del Gioco Action Horror che proponiamo, il simbolo della locandina è reale: si tratta del sigillo di Lucifero, utilizzato per rituali di evocazione o celebrazioni in suo onore.

Specifichiamo che nel gioco qualsiasi simbolo od eventuale rimando a culti e/o fatti reali, sono utilizzati ai soli fini di finzione e coinvolgimento dei giocatori partecipanti e non vogliono offendere in alcun modo nessuno.