Descrizione evento: I Sibillini nel medioevo erano conosciuti in tutta Europa come regno di demoni, negromanti e fate. Fra le numerose leggende le più famose sono quelle della Sibilla, "Illustre profetessa" che viveva in una grotta sita sull’omonimo monte e quella di Pilato secondo la quale il corpo esanime del famoso procuratore romano fu trascinato da alcuni bufali nelle acque rosseggianti del "demoniaco" lago, sito nenll’nalta incisione valliva che attraversa longitudinalmente il massiccio del Vettore. In tutto questo settore, unitamente a belle faggete d’alto fusto, vegetano alcune specie rare come la stella alpina e la genziana ed è possibile incontrare anche il lupo, l’astore e l’aquila reale.





programma Primo giorno: ore 10:00 Ritrovo dei partecipanti presso il valico di "Forca di Presta"

indicazioni qui Briefing iniziale, conoscenza dei partecipanti. Organizzazione dello zaino trekking e carico del bagaglio personale sul minibus di appoggio. Partenza per la prima tappa, da Forca di Presta per il Monte Cipollara alla Val Dogana, arrivo al Piano Grande in prossimità del "Sibillini Ranch" e trasferimento con minibus a Castelluccio di Norcia "sosta libera merenda", a seguire trasferimento presso il Tree Tents Camp in Val Canatra all'interno della Faggeta. Cena tipica, presso il Ristorante Cioccora & Misterino a Castelluccio di Norcia comprensiva di: antipasto, primo piatto, secondo, contorni, dolce bevande e caffè inclusi. Dopo cena breve passeggiata notturna dedicata alle stelle.

Al termine dell'attività, pernottamento in Tree Tents nella faggeta della Val Canatra Secondo giorno

Dopo una abbondande colazione presso il Ristorante Cioccora & Misterino ed esserci organizzati per il pranzo al sacco individuale partiremo per una bellissima l'escursione d'alta quota Da Castelluccio di Norcia, risalendo le alture che circondano la piana si raggiungeremo Capanna Ghezzi, una piccola struttura in muratura utilizzato dai pastori che portano le greggi al pascolo. Qui imboccheremo il sentiero che ci condurrà al Monte Argentella prima e a Palazzo Borghese dopo, la nostra meta. Il rientro per lo stesso itinerario fino al borgo di Castelluccio di Norcia Le vedute che lungo tutto il percorso si potranno ammirare lasciano senza fiato.

A Castelluccio di Norcia "sosta libera merenda", a seguire trasferimento presso il Tree Tents Camp in Val Canatra all'interno della Faggeta. Cena tipica, presso il Ristorante Cioccora & Misterino a Castelluccio di Norcia comprensiva di: antipasto, primo piatto, secondo, contorni, dolce bevande e caffè inclusi. Terzo giorno Sistemazione delle Tree Tents e dei bagagli individuali Dopo una abbondande colazione presso il Ristorante Cioccora & Misterino ed esserci organizzati per il pranzo al sacco individuale partiremo, sempre da Castelluccio di Norcia, percorrerendo la strada forestale che ci permetterà di raggiungere il Monte Veletta e da qui seguiremo un percorso aereo e molto panoramico, verso il Piano Grande di Castelluccio e il suo Inghiottitoio del Fosso dei Mérgani. Oltrepasseremo il Monte Ventosola e su comoda forestale raggiungeremo il nostro punto di arrivo: il Rifugio Perugia.

Dopo il giusto e meritato relax su prato e una bella e fresca birra, con minibus dell'organizzazione effettueremo il trasferimento fino al valico di Forca di Presta. Termine delle attività per le ore 16:30/17:00 Saluti !