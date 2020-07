Descrizione evento: AGOSTO



1 SABATO

BOUTIQUE DELLA CALZATURA V Edizione Piazza del Duca | Ore 16.00-24.00 SE POTESSI NON MORIRE… MA VOLARE Dedicato a Leonardo da Vinci Di e con Catia Urbinelli Regia di Catia Urbinelli e Daniele Vocino Animazioni grafiche di Mirco Rinaldi Produzione Teatro Nuovo Melograno Giardini Scuola Pascoli | Ore 21.30 Ingresso a pagamento | LE MARCHE TRA LE RIGHE Silvia Ballestra La nuova stagione Bompiani Ed. | A cura della Libreria Iobook Rotonda a Mare | Ore 21.30 |



2 DOMENICA

LUCA VIOLINI in Fa lento. Giacomo Puccini, il destino di un genio Davide Caprari pianoforte | Rosa Sorice Soprano Piazza Garibaldi | Ore 21.30 Ingresso a pagamento | GIANNI CHICCO Cadillàc A cura di Ventura Edizioni Rotonda a Mare | Ore 21.30 | 3 LUNEDÌ CRISTIANA PEDERSOLI Bud. Un gigante per papà Giunti Ed. Rotonda a Mare | Ore 21.30 |

4 MARTEDÌ

ANNIVERSARIO LIBERAZIONE SENIGALLIA Reading e musica a cura di Mauro Pierfederici e del Complesso musicale Città di Senigallia in collaborazione con l’Associazione La Tela Piazza Garibaldi | Ore 21.30 | FRANCESCO MOLINELLI Biografia di Zavatti A cura di Ventura Edizioni Rotonda a Mare | Ore 21.30 |



5 MERCOLEDÌ CHI CERCA TROVA Mostra Mercato di Artigianato Artistico, Antiquariato, Collezionismo e Modernariato Portici Ercolani | Ore 16.00-24.00 RASSEGNA AMBARABÀ 2020 Il folletto Mangiasogni Compagnia Fratelli di Taglia Giardini Scuola Pascoli | Ore 21.30 Ingresso a pagamento Info: 3341684688 dal lunedì al venerdì 9.30-12.30 info@atgtp.it



6 GIOVEDÌ

FESTIVAL ORGANISTICO INTERNAZIONALE CITTÀ DI SENIGALLIA XIX Edizione Wladimir Matesic organo Chiesa del Portone | Ore 21.15 3 LIVE Pamela Conditi voce Gabriele Carbonari chitarra e voce Andrea Celidoni chitarra A cura dell’Associazione Musikèdivertimento Piazza Garibaldi | Ore 21.30 | CO’ FA FA L’AMOR!!! Spettacolo in dialetto senigalliese A cura dell’associazione culturale “La Tela” Giardini Scuola Pascoli | Ore 21.30 | SULLA STRADA, SCRITTI SULLA PREVENZIONE DELLA VIOLENZA STRADALE A cura di Ventura Edizioni Rotonda a Mare | Ore 21.30 |



7 VENERDÌ

VENERDÌ ARTIGIANALE Mercatino dell'Artigianato Piazza del Duca - Angolo Via Chiostergi | Ore 18.00-24.00 OMAGGIO A CESARE PAVESE Per il 70° dalla sua morte Alessio Messersì, Anna Annibali, Mauro Pierfederici voci recitanti | Vittorio Farinelli flauto | Luca Delpriori corno | Letizia Cerasa arpa | Giacomo Sebastianelli percussioni | Francesca Landi violino | Linda Peroni violoncello | Roberta Silvestrini musiche e direzione A cura dell’Associazione Musica Antica e Contemporanea Piazza Garibaldi | Ore 21.30 | LE MARCHE TRA LE RIGHE Umberto Piersanti Anime perse Marcos y Marcos Ed. | A cura della Libreria Iobook Rotonda a Mare | Ore 21.30 |



7 8 SABATO

FIERA DEL DISCO IV Edizione Portici Ercolani | Ore 10.00-21.00 TARGATO H Con David Anzalone | Regia Alessandro Castriota A cura del Centro Teatrale Senigalliese Piazza Garibaldi | Ore 21.30 | Ingresso a pagamento | CLAUDIO PELIZZENI In viaggio Mondadori Electa Ed. A cura di Libreria Mondadori Rotonda a Mare | Ore 21.30 |



9 DOMENICA

FIERA DEL DISCO IV Edizione Portici Ercolani | Ore 10.00-21.00 “LA VOCE DELLA CONCHIGLIA” Stagione Concertistica 2020 Dante Milozzi flauto | Susanna Bertuccioli arpa Lucia Ferrati voce recitante Musiche di I. Albéniz, J. S. Bach, B. Britten, J.M. Damase, C. Debussy, V. Parra, M. Ravel, G. Tailleferre Letture da testi poetici di Luis Sepúlveda A cura di Ente Concerti Pesaro Piazza Garibaldi | Ore 21.30 Ingresso a pagamento | MASSIMO BOMPREZZI La ricetta giusta. Gusto, passione, tradizione A cura di Ventura Edizioni Rotonda a Mare | Ore 21.30 |



11 MARTEDÌ

SOTTO LE STELLE DEL JAZZ Fabrizio Bosso Spiritual trio “Someday” Fabrizio Bosso tromba Alberto Marsico organo Alessandro Minetto batteria A cura dell’Associazione GRATIS di Senigallia Piazza Garibaldi | Ore 21.30 Ingresso a pagamento | OSCAR DI MONTIGNY Gratitudine, la rivoluzione necessaria Mondadori Electa Ed. | A cura di Libreria Mondadori Rotonda a Mare | Ore 21.30 |



12 MERCOLEDÌ

CHI CERCA TROVA Mostra Mercato di Artigianato Artistico, Antiquariato, Collezionismo e Modernariato Portici Ercolani | Ore 16.00-24.00 SOTTO LE STELLE DEL JAZZ A cura dell’Associazione GRATIS di Senigallia Piazza Garibaldi | Ore 21.30 Ingresso a pagamento | ALLA RICERCA DEL VELLO D’ORO Alessio Messersì, Anna Annibali, Mauro Pierfederici voci recitanti Elena Solai flauto | Luca Delpriori corno Giacomo Sebastianelli percussioni Irene Piazzai arpa Roberta Silvestrini musiche e direzione A cura dell’Associazione Musica Antica e Contemporanea Rocca Roveresca | Ore 21.00 RASSEGNA AMBARABÀ 2020 Cappuccetto Rosso Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata / Teatro alla Panna Giardini Scuola Pascoli | Ore 21.30 Ingresso a pagamento Info: 3341684688 dal lunedì al venerdì 9.30-12.30 info@atgtp.it LE MARCHE TRA LE RIGHE Michele Petrucci L’insaziabile Coconino Press Ed. | A cura della Libreria Iobook Rotonda a Mare | Ore 21.30 |



13 GIOVEDÌ

SOTTO LE STELLE DEL JAZZ A cura dell’Associazione GRATIS di Senigallia Piazza Garibaldi | Ore 21.30 Ingresso a pagamento | FESTIVAL ORGANISTICO INTERNAZIONALE CITTÀ DI SENIGALLIA XIX Edizione Note attorno al Salve Regina Presentazione libro del Vescovo Franco Manenti Federica Iannella organo Daniela Nuzzoli mezzosoprano Raul Hernandez tenore Chiesa dei Cancelli | Ore 21.15



14 VENERDÌ

STEFANO ANGELETTI e SIMONE QUILLY TRANQUILLI L’poeta ha da stà mal’ e spiana, tra salita e discesa sulla via di Francesco A cura di Ventura Edizioni Giardini Scuola Pascoli | Ore 21.30 |OAGOSTO L’ESTETICA DELL’EFFIMERO La bellezza è negli occhi di chi guarda Che cos’è la Bellezza? Incontro con Eve La Plume Rotonda a Mare | Ore 21.30 15 SABATO BOUTIQUE DELLA CALZATURA V Edizione Piazza del Duca | Ore 16.00-24.00 SCHERZI ALLA ROSSINI_ VISTO CHE LA CENA NON È SICURA Di e con Catia Urbinelli, Cristian Strambolini e Daniele Vocino Musiche dal vivo Ilenia Stella Produzione Teatro Nuovo Melograno Piazza Garibaldi | Ore 21.30 Ingresso a pagamento | L’ESTETICA DELL’EFFIMERO La bellezza è negli occhi di chi guarda I capolavori della natura - Fiori tra note e colori Anna Pia Giansanti storico dell’arte Chiara Marangoni soprano Fra Pierpaolo Fabbri pianoforte Rotonda a Mare | Ore 21.30



16 DOMENICA

O.P.S. + NERI PER SCELTA Don Mario Camborata sax Don Stefano Basili chitarra Don Davide Barazzoni voce A cura dell’Associazione Musikèdivertimento Piazza Garibaldi | Ore 21.30 | L’ESTETICA DELL’EFFIMERO La bellezza è negli occhi di chi guarda La Bellezza del dir per rima. - Raffaello (e gli altri) tra tela e poesia Recital di e con Mauro Pierfederici e Alessio Messersì, Letizia Cerasa arpa Rotonda a Mare | Ore 21.30



17 LUNEDÌ

GIULIO MEOTTI L’ultimo Papa d’Occidente? Liberilibri Ed. | A cura della Libreria Ubik Sapere Giardini Scuola Pascoli | Ore 21.30 |



18 MARTEDÌ

I PASSI DELL’ANIMA - BORGES, IL SOGNO E IL TANGO A cura di Beatrice Gregorini Con Beatrice Gregorini e Antonella Vento Laboratorio Centro Voce Piazza Garibaldi | Ore 21.30 Ingresso a pagamento | COME ERAVAMO SCRITTI SU COVID E QUARANTENA Andrà tutto bene se… di Luca Pagliari Ventura Edizioni | Rotonda a Mare | Ore 21.30 | CONCERTI IN AUDITORIUM Donna, sei tanto grande Concerto omaggio alla Vergine A cura di Musica Nuova ODV Auditorium Chiesa dei Cancelli Ore 21.30 17



19 MERCOLEDÌ

VENTIMILARIGHESOTTOIMARI Festival letterario del noir e del giallo civile 2020 L’ISOLA DELLE ANIME Incontro con Piergiorgio Pulixi Giardini Scuola Pascoli | Ore 19.00 | LA STRAGE DI USTICA 40 ANNI DOPO Incontro con Daria Bonfietti, Presidente dell’Associazione Parenti delle Vittime Piazza Garibaldi | Ore 21.30 |



20 GIOVEDÌ

VENTIMILARIGHESOTTOIMARI Festival letterario del noir e del giallo civile 2020 LA MEMORIA DEL LAGO Incontro con Rosa Teruzzi Giardini Scuola Pascoli | Ore 19.00 | NERO DI FRANCIA: BORIS VIAN, SPUTERÒ SULLE VOSTRE TOMBE Incontro con Massimo Raffaeli Giardini Scuola Pascoli | Ore 21.30 |



21 VENERDÌ

VENTIMILARIGHESOTTOIMARI Festival letterario del noir e del giallo civile 2020 GLI SCOMPARSI Incontro con Alessia Tripaldi Giardini Scuola Pascoli | Ore 19.00 | GLI ILLEGALI Incontro con Piernicola Silvis Piazza Garibaldi | Ore 21.30 |



22 SABATO

FIERA DI SENIGALLIA-LA CAMPIONARIA Dal 22 al 30 Agosto | Ore 17.00 - 24.00 Vallato della Rocca e Piazza del Duca 19 VENTIMILARIGHESOTTOIMARI Festival letterario del noir e del giallo civile 2020 CHI HA UCCISO NOTARBARTOLO? Incontro con Enzo Ciconte Giardini Scuola Pascoli | Ore 19.00 | I MISTERI DI MILANO Incontro con Sandrone Dazieri ed Alessandro Robecchi Piazza Garibaldi | Ore 21.30 |



23 DOMENICA

VENTIMILARIGHESOTTOIMARI Festival letterario del noir e del giallo civile 2020 L’ULTIMA CANZONE DEL NAVIGLIO | Incontro con Luca Crovi Giardini Scuola Pascoli | Ore 19.00 I QUATTRO CANTONI DI LOLITA LOBOSCO Incontro con Gabriella Genisi Piazza Garibaldi | Ore 21.30 | CONCERTO PER FLAUTO E ARPA Juri Ciccaresi e Federica Tomassini Rotonda a Mare | Ore 21.30 |



24 LUNEDÌ

VENTIMILARIGHESOTTOIMARI Festival letterario del noir e del giallo civile 2020 L’ESTATE DI PIERA Presentazione del libro di Giampaolo Simi e Piera Degli Esposti Giardini Scuola Pascoli | Ore 19.00 | NELLA PIETRA E NEL SANGUE. IL MISTERO DELLA MORTE DI PIER DELLE VIGNE Incontro con Gabriele Dadati Piazza Garibaldi | Ore 21.30 | 23



25 MARTEDÌ

VENTIMILARIGHESOTTOIMARI Festival letterario del noir e del giallo civile 2020 DOVE CROLLANO I SOGNI Incontro con Bruno Morchio Giardini Scuola Pascoli | Ore 19.00 | LE DECAPITATE. TRE DONNE NELL’ITALIA DEL RINASCIMENTO Incontro con Elisabeth Crouzet Pavan e Jean -Claude Maire Vigueur Piazza Garibaldi | Ore 21.30 |



26 MERCOLEDÌ

VENTIMILARIGHESOTTOIMARI Festival letterario del noir e del giallo civile 2020 A MANO DISARMATA. CRONACA DI MILLESETTECENTO GIORNI SOTTO SCORTA Incontro con Federica Angeli Piazza Garibaldi | Ore 21.30 | 27 GIOVEDÌ TRADIZIONALE FIERA DI S. AGOSTINO 556a edizione | Dal 27 al 30 Agosto



27 Agosto

| Ore 18.00 - 24.00 28/29/30 Agosto | Ore 8.00 - 24.00 28 VENERDÌ FRANCESCO FILIPPI Ma perchè siamo ancora fascisti? Bollati Boringhieri Ed. | A cura della Libreria Ubik Sapere Rotonda a Mare | Ore 21.30 |



30 DOMENICA

GIOVANNI AGNOLONI Viale dei silenzi PAOLO CIAMPI L’ambasciatore delle foreste Arkadia Ed. | A cura della Libreria Iobook Rotonda a Mare | Ore 21.30 |