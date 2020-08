Descrizione evento: Una splendida escursione sul Monte Ascensione, con partenza dal minuscolo e ormai abbandonato paesino di Porchiano per la "strada dei calanchi" con una vista privilegiata su queste curiose ed eccezionali formazioni di "roccia" argillosa. L'ascesa al monte riserva una moltitudine di panorami in ogni direzione: la città di Ascoli Piceno, i monti Gemelli, i Monti Sibillini, e ad est il mare. L'escursione è ad anello, tranne il primo tratto che ripercorreremo anche al ritorno. Il pranzo sarà al sacco in cima al monte Ascensione. Prezzo adulti: 15 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 570 m Tempo di percorrenza effettivo: 3:30 ore Lunghezza: 11 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Avere buona preparazione fisica Ritrovo principale Ore 08:30 presso Bar Caffè degli Oleandri, Largo degli Oleandri, 63100 Ascoli Piceno AP, Italia, Ascoli Piceno Vedi tutti i dettagli nel nostro sito