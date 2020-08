Descrizione evento: Lezioni di Hatha yoga adatte a tutti.

Asana (posizioni), Pranayama (respirazione) e rilassamento.



Le lezioni del mattino saranno un'opportunità per iniziare la giornata più energici grazie alle asana che ci permetteranno di sciogliere il corpo e alla respirazione yogica che ci nutrirà di energia vitale.



La posizione del parco ci permetterà inoltre di respirare anche l'aria del mare e di trarne tutti i suoi benefici.



Le lezioni si svolgeranno rispettando la distanza di sicurezza tra un tappetino e l’altro nei seguenti orari e giorni dei mesi di Luglio e Agosto:



Tutti i Lunedi dalle 7:00 alle 8:15

Tutti i Giovedi dalle 18:45 alle 20:00



presso Parco Europa - Porto Recanati



Porta con te:

stuoia o asciugamano da mettere sotto il tappetino per eventuale umidità

tappetino

felpa

copertina o asciugamano per il rilassamento



Le lezioni saranno condotte da Claudia Gennaretti - Istruttrice Certificata CSEN Attività Sportiva Finalizzata alla Salute e al Fitness

Specialità Ginnastica Yoga.



Necessaria prenotazione (+393335636873)

Evento a contributo libero e responsabile



Grazie .....Vi aspetto!!!