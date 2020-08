Descrizione evento: Cammineremo nella “segreta” e ombreggiata Valle Scappuccia, una comoda e piacevole escursione lungo i sentieri che collegano, con un percorso ad anello, questa bellissima valle di Frasassi con Rocchetta e Monte Termine. Trascorreremo così la giornata immersi nella natura e nella biodiversità di questo stupefacente angolo di Marche! Percorso: Tribbio - Valle Scappuccia - Colle Bertone - Piaggia Sole - Monte Termine - Colle Ameno - Rocchetta - Tribbio. Trasporto: mezzi propri Nota COVID-19: durante l’escursione dovremo mantenere un distanziamento interpersonale di 2 metri e le mascherine pronte all’uso (non indossate durante la progressione) Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di martedì 18 agosto. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 15 € Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica / Escursionistica Dislivello: 300 m Tempo di percorrenza effettivo: 2 ore Lunghezza: 9 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Ritrovo principale Bar Pic Nic, ore 9:30, SP22, 60040 Osteria di Colleponi AN, Italia, Osteria di Colleponi

Altri ritrovi Senigallia (AN), Caffetteria Senigalliese, Via delle Viole 20, ore 8:30 Vedi tutti i dettagli nel nostro sito