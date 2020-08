Descrizione evento: Inizieremo la camminata coi rossi colori del crepuscolo che tingono il centro storico di Mondolfo e la Fonte Grande, per poi lasciarci avvolgere, tra un canto di Allocco e di Civetta, dalle ombre della sera! Un astrofilo ci farà riconoscere stelle e pianeti raccontandoci storie e miti tra scienza e leggende delle costellazioni! Percorso: Madonna delle Grotte - Mondolfo - Fonte Grande - Carestia - Valle dei Tufi - Madonna delle Grotte. Trasporto: mezzi propri Nota COVID-19: l’escursione è rivolta ad un numero limitato di persone; durante l’escursione dovremo mantenere un distanziamento interpersonale di 2 metri e le mascherine pronte all’uso (non indossate durante la progressione) Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di martedì 18 agosto. Prezzo adulti: GRATIS!!! Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica Dislivello: 150 m Tempo di percorrenza effettivo: 1 ora Lunghezza: 3 km Requisiti richiesti Questa proposta è adatta a tutti Ritrovo principale Parcheggio del Santuario della Madonna delle Grotte, ore 18:30, Via Le Grotte, 61037 Mondolfo PU, Italia, Vedi tutti i dettagli nel nostro sito