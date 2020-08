Descrizione evento: Camminata tra le colline intorno a Corinaldo per ammirare il paesaggio tipico marchigiano: la campagna. Scenderemo poi al fiume Nevola lungo un filare alberato di gelsi e olmi che lascerà spazio al bosco fluviale di salici e pioppi. Risaliremo infine in collina e, per chi vuole, ci sarà una degustazione al tramonto di vini locali! Percorso: Tenuta Mattei - Le Ville - Fiume Nevola - San Domenico - Tenuta Mattei Trasporto: mezzi propri Quota escursione: GRATIS. Quota degustazione (facoltativa): 10 € (Tenuta Mattei) Nota COVID-19: l’escursione è rivolta ad un numero limitato di persone; durante l’escursione dovremo mantenere un distanziamento interpersonale di 2 metri e le mascherine pronte all’uso (non indossate durante la progressione) Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di venerdì 21 agosto. Prezzo adulti: GRATIS!!! Degustazione facoltativa a 10 € a cura della Tenuta Mattei Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica Dislivello: 130 m Tempo di percorrenza effettivo: 2 ore Lunghezza: 7 km Requisiti richiesti Questa proposta è adatta a tutti Ritrovo principale Tenuta Mattei, ore 16:30, Via delle Ville, 53, 60013 Corinaldo AN, Italia, Corinaldo Vedi tutti i dettagli nel nostro sito