Descrizione evento: 30 ARTISTI TRA CANTANTI, ATTORI E BALLERINI ANIMERANNO UNA SERATA DOVE LA GRANDE PROTAGONISTA SARA' LA MUSICA, NELLA BELLISSIIMA LOCATION ALL'APERTO DELLA CORTE DEL CASTELLO DI FALCONARA ALTA.

OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE PER POSTI NUMERATI E LIMITATI PER DISTANZIAMENTO.

NUOVA PRODUZIONE 2020 DELLA MUSICAL COMPANY IRIDE & COMPAGNIA KOINE'.

PER INFO E PRENOTAZIONI TELEFONARE AL CELL. 3281275133 ( GLORIA SANTILLI- DIRETTRICE ARTISTICA ASSOCIAZIONE CULTURALE IRIDE)